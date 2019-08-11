ДТП в Азербайджане, есть жертва и пострадавшие - ФОТО

В Гёйчайском районе Азербайджана произошла смертельная авария.
Как передаёт Ширванское бюро Report, вечером на территории села Быгыр столкнулись 2 легковых автомобиля марки "ВАЗ".
В результате аварии погиб 1, пострадали 3 человека.
По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Парвиза Абубакирова, 56-летний мужчина скончался на месте аварии.
"Из пострадавших, 2 человека 25 лет и 1 человек 37 лет были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу. Пострадавшие получили травмы тела различной степени тяжести. В данный момент их лечение продолжается. Их состояние оценивается как средне-тяжёлое", - заявил П.Абубакиров.
По факту ведётся расследование.
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