ДТП в Азербайджане, есть жертва и пострадавшие - ФОТО

ДТП в Азербайджане, есть жертва и пострадавшие

11 августа, 2019 00:46

https://report.az/storage/news/248086b25fd4f309d1d1517bc843737a/4887cc78-406f-43b7-b267-e1b308363f37_292.jpg В Гёйчайском районе Азербайджана произошла смертельная авария. Как передаёт Ширванское бюро Report, вечером на территории села Быгыр столкнулись 2 легковых автомобиля марки "ВАЗ". В результате аварии погиб 1, пострадали 3 человека. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Парвиза Абубакирова, 56-летний мужчина скончался на месте аварии. "Из пострадавших, 2 человека 25 лет и 1 человек 37 лет были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу. Пострадавшие получили травмы тела различной степени тяжести. В данный момент их лечение продолжается. Их состояние оценивается как средне-тяжёлое", - заявил П.Абубакиров. По факту ведётся расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Göyçayda yol qəzası nəticəsində 1 nəfər ölüb, 3-ü yaralanıb - FOTO - YENİLƏNİB

Читайте также