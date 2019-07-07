ДТП в Азербайджане: есть погибший и раненые

ДТП в Азербайджане: есть погибший и раненые

7 июля, 2019 16:17

https://report.az/storage/news/39d55120dd1a61a1d584b7ef62a5f0df/d74a01ef-42b1-4912-ad84-d0f1e11e02ca_292.jpg В результате дорожно-транспортного происшествия в Нефтчалинском районе Азербайджана погиб 1, пострадали 2 человека. Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла на территории села Татармяхля. Находившийся в движении автомобиль марки Mercedes вышел из-под управления и перевернулся. В результате ДТП жительница города Сальян 1966-го года рождения Гусейнова Амина Давур гызы скончалась на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле пассажиры - жители Сальянского района Гусейнов Эльданиз Фарман оглу (1964-го года рождения) и Мамедов Самир Шамсаддин оглу (1974-го года рождения) - получили травмы тела различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу. По факту ведётся расследование.

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