ДТП в Азербайджане: есть погибший и раненые

В результате дорожно-транспортного происшествия в Нефтчалинском районе Азербайджана погиб 1, пострадали 2 человека.
Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла на территории села Татармяхля.
Находившийся в движении автомобиль марки Mercedes вышел из-под управления и перевернулся. В результате ДТП жительница города Сальян 1966-го года рождения Гусейнова Амина Давур гызы скончалась на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле пассажиры - жители Сальянского района Гусейнов Эльданиз Фарман оглу (1964-го года рождения) и Мамедов Самир Шамсаддин оглу (1974-го года рождения) - получили травмы тела различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости