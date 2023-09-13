ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова

На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Сообщается, что из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Гара Гараев".
Еще один дорожный инцидент был зафиксирован на трассе Баку-Сумгайыт, перед Международным автовокзалом.
По этой же причине затруднено движение транспорта в направлении станции метро "20 Января".
На обоих участках, где произошло ДТП, ведутся работы по обеспечению беспрепятственного движения автомобилей.
ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии БуньядоваДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Сообщается, что из-за аварии затр
Происшествия
13 сентября 2023 г. 16:26
https://static.report.az/photo/e0f4deeb-1658-3b59-8061-c62a8572cec2.jpeg
На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.
Версия на азербайджанском языке Фото Bakı-Sumqayıt şosesi və Ziya Bünyadov prospektində yol qəzaları tıxac yaradıb