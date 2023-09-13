ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова

ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова

На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Сообщается, что из-за аварии затр

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На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.



Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.



Сообщается, что из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Гара Гараев".



Еще один дорожный инцидент был зафиксирован на трассе Баку-Сумгайыт, перед Международным автовокзалом.



По этой же причине затруднено движение транспорта в направлении станции метро "20 Января".



На обоих участках, где произошло ДТП, ведутся работы по обеспечению беспрепятственного движения автомобилей. Подпишитесь на наш Telegram канал