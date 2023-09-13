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ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова

ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Сообщается, что из-за аварии затр
Происшествия
13 сентября 2023 г. 16:26
ДТП привели к заторам на трассе Баку-Сумгайыт и проспекте Зии Буньядова

На проспекте Зии Буньядова перед Бакинским Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сообщается, что из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Гара Гараев".

Еще один дорожный инцидент был зафиксирован на трассе Баку-Сумгайыт, перед Международным автовокзалом.

По этой же причине затруднено движение транспорта в направлении станции метро "20 Января".

На обоих участках, где произошло ДТП, ведутся работы по обеспечению беспрепятственного движения автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakı-Sumqayıt şosesi və Ziya Bünyadov prospektində yol qəzaları tıxac yaradıb

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