ДТП на трассе Баку-Газах, пострадал гражданин Турции

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы, проходящей через Газахский район, в районе погранперехода "Красный мост".

Так, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, пострадал гражданин Турции Озкан (фамилия уточняется - ред.), 1983 года рождения.

Раненый доставлен в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.