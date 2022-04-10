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ДТП на трассе Баку-Газах, пострадал гражданин Турции

ДТП на трассе Баку-Газах, пострадал гражданин Турции На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
10 апреля 2022 г. 04:48
ДТП на трассе Баку-Газах, пострадал гражданин Турции

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы, проходящей через Газахский район, в районе погранперехода "Красный мост".

Так, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, пострадал гражданин Турции Озкан (фамилия уточняется - ред.), 1983 года рождения.

Раненый доставлен в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə vətəndaşı Qazaxda avtomobil qəzasında xəsarət alıb

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