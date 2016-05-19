Другу сына Ильхамы Гулиевой вынесен приговор

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Ясамальском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Вюгара Бекирова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамина Гурбанова обвиняемому был вынесен приговор.

Приговором суда В.Бекиров осужден на 4 года лишения свободы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, В.Бекиров путем мошенничества взял деньги у некой Ульвии Алекберовой и жителя Билясуварского района Оруджа Мамедова и не вернул их. Оба потерпевших обратились в правоохранительные органы, после чего в отношении В. Бекирова было возбуждено уголовное дело.

В.Бекиров обвиняется по ст. 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

Во время предварительного следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста, В.Бекиров также несколько раз не являлся в суд, по этой причине судья Ясамальского районного суда Рамин Гурбанов вынес решение об объявлении его в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, В.Бекиров был задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, В.Бекиров является другом сына народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхана Надирова. Он подал жалобу в правоохранительные органы на бывшую помощницу Ильхамы Гулиевой Гусейнову Мехрибан, после чего она была арестована.

И.Гулиева умерла 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.