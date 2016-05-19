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    Другу сына Ильхамы Гулиевой вынесен приговор

    Вюгар Бекиров приговорен к 4 годам лишения свободы

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Ясамальском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Вюгара Бекирова, обвиняемого в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамина Гурбанова обвиняемому был вынесен приговор. 

    Приговором суда В.Бекиров осужден на 4 года лишения свободы. 

    Отметим, что согласно обвинительному акту, В.Бекиров путем мошенничества взял деньги у некой Ульвии Алекберовой и жителя Билясуварского района Оруджа Мамедова и не вернул их. Оба потерпевших обратились в правоохранительные органы, после чего в  отношении В. Бекирова было возбуждено уголовное дело. 

    В.Бекиров обвиняется по ст. 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК. 

    Во время предварительного следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста, В.Бекиров также несколько раз не являлся в суд, по этой причине судья Ясамальского районного суда Рамин Гурбанов вынес решение об объявлении его в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, В.Бекиров был задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 

    Напомним, В.Бекиров является другом сына народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхана Надирова. Он подал жалобу в правоохранительные органы на бывшую помощницу Ильхамы Гулиевой Гусейнову Мехрибан, после чего она была арестована.

    И.Гулиева умерла 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет. 

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