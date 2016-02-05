Друг сына Ильхамы Гулиевой объявлен в розыск

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Обвиняемый в мошенничестве Вюгар Бекиров объявлен в розыск.

Как сообщает Report, решение об объявлении в розыск и аресте В.Бекирова вынес Ясамальский районный суд.

Согласно информации, В.Бекирова несколько раз вызывали в суд, однако он не явился и не указал причину неявки. После чего Ясамальский районный суд вынес соответствующее решение.

По предварительным данным, В.Бекиров путем мошенничества взял деньги у некой Ульвии Алекберовой и не вернул их. После этого У.Алекберова обратилась в правоохранительные органы. По делу возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК.

Отметим, что В.Бекиров является другом сына народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхана Надирова. Он подал жалобу в правоохранительные органы на бывшую помощницу Ильхамы Гулиевой Гусейнову Мехрибан, после чего она была арестована.

Напомним, что информацию о возбуждении уголовного дела в отношении В.Бекирова распространил сайт qafqazinfo.az.