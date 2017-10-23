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    Драка женщин в одном из кафе Баку закончилась госпитализацией

    Инцидент произошел в Сабунчинском районе

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В одной из кафе Сабунчинского района между женщинами произошла драка.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в одном из общепитов на территории совхоза «Сюдчюлюк» (Молочный совхоз) в поселке Рамана.

    По имеющейся информации, некая женщина за соседним столиком попыталась завязать разговор с возлюбленным 35-летней Гюлары Сафи кызы Новрузовой, с которым она находится в неофициальном браке. Открытая навязчивость женщины не понравилось Новрузовой, и конфликт между сторонами вскоре перерос в драку. 

    В итоге женщина ударила Новрузову бокалом по голове, в результате чего та была доставлена в больницу. 

    В управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.  

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