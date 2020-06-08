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Драка между беженцами в Германии: пострадал гражданин Азербайджана - ВИДЕО

​Драка между беженцами в Германии: пострадал гражданин Азербайджана

В результате драки, произошедшей между беженцами в одном из общежитий в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, пострадал гражданин Азербайджана. 

Как сообщили европейскому бюро Report граждане Азербайджана, проживающие в общежитии в Бонне, инцидент произошел минувшим вечером. 

32-летний гражданин Азербайджана, попытавшийся примирить граждан Нигерии и Эритреи, повздоривших из-за грязи на кухне, получил удар сковородкой по голове. На место происшествия прибыли охранники общежития и сотрудники полиции Бонна. Повздорившие были задержаны, а азербайджанец был госпитализирован. Пострадавшему азербайджанцу было наложено 3 шва, после чего он был отправлен домой. 

По факту ведется расследование.

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