Драка между беженцами в Германии: пострадал гражданин Азербайджана - ВИДЕО

В результате драки, произошедшей между беженцами в одном из общежитий в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, пострадал гражданин Азербайджана.

Как сообщили европейскому бюро Report граждане Азербайджана, проживающие в общежитии в Бонне, инцидент произошел минувшим вечером.

32-летний гражданин Азербайджана, попытавшийся примирить граждан Нигерии и Эритреи, повздоривших из-за грязи на кухне, получил удар сковородкой по голове. На место происшествия прибыли охранники общежития и сотрудники полиции Бонна. Повздорившие были задержаны, а азербайджанец был госпитализирован. Пострадавшему азербайджанцу было наложено 3 шва, после чего он был отправлен домой.

По факту ведется расследование.