Дожди затопили некоторые районы Баку и Гянджи, ветер нанес ущерб зданию в Сумгайыте

Наблюдающиеся в Азербайджане нестабильные погодные условия нанесли ущерб жилым домам в ряде районов.

Наблюдающиеся в Азербайджане нестабильные погодные условия нанесли ущерб жилым домам в ряде районов.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, из-за обильных осадков в поселке Ени Гянджа города Гянджа и селе Ашыглы Гёйгельского района затопило подвалы и дворы частных домов, жители эвакуированы.

Помимо этого, в поселке Говсан Сураханского района Баку на крыше многоквартирного жилого дома и на фасаде жилого дома в 45-м квартале города Сумгайыт ветер разрушил железное покрытие, на территории приняты необходимые меры безопасности.