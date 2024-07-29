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Дожди затопили некоторые районы Баку и Гянджи, ветер нанес ущерб зданию в Сумгайыте

Дожди затопили некоторые районы Баку и Гянджи, ветер нанес ущерб зданию в Сумгайыте Наблюдающиеся в Азербайджане нестабильные погодные условия нанесли ущерб жилым домам в ряде районов.
Происшествия
29 июля 2024 г. 09:31
Дожди затопили некоторые районы Баку и Гянджи, ветер нанес ущерб зданию в Сумгайыте

Наблюдающиеся в Азербайджане нестабильные погодные условия нанесли ущерб жилым домам в ряде районов.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, из-за обильных осадков в поселке Ени Гянджа города Гянджа и селе Ашыглы Гёйгельского района затопило подвалы и дворы частных домов, жители эвакуированы.

Помимо этого, в поселке Говсан Сураханского района Баку на крыше многоквартирного жилого дома и на фасаде жилого дома в 45-м квартале города Сумгайыт ветер разрушил железное покрытие, на территории приняты необходимые меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Gəncədə bəzi əraziləri yağış suları basıb, Sumqayıtda külək fəsadlara yol açıb

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