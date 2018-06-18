Дождь со шквалистым ветром нанес ущерб Гахскому району

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Гах. 18 июня. REPORT.AZ/ Дождь со шквалистым ветром, обрушившийся на Гахский район минувшим вечером, нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и местной инфраструктуре.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ветер снес крыши нескольких построек в селе Кыпчак, деревья рухнули на дороги. Нанесен ущерб посевным площадям.

Представитель районной исполнительной власти в селе Кыпчак Шаин Хуршудов сообщил Report, что в сельское представительство поступило пять обращений, которые были рассмотрены и предприняты соответствующие мероприятия: "Деревья, рухнувшие ночью на дорогу, были отпилены, движение на дорогах восстановлено. Сильные порывы ветра оборвали провода электропередач, на местах аварий ведутся восстановительные работы".