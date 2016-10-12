Дорожная полиция за день оштрафовала 8984 водителей

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции только за день выявили административные нарушения в отношении 8984-х водителей.

Об этом Report сообщили в управлении.

Согласно информации, 11 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей 40 человек оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, а пятеро - за автохулиганство.

За превышение скорости в отношении 4873 водителей составлен электронный протокол.