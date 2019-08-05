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В Баку дорожная полиция задержала совершившего автохулиганство инвалида II группы

Дорожная полиция задержала совершившего автохулиганство инвалида

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Бинагадинского района задержали водителя, который на территории района совершил автохулиганство, демонстративно нарушив общественный порядок и тем самым вызвав справедливое недовольство граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, проигнорировавший сигнал дорожной полиции остановиться водитель автомобиля марки "İnfiniti FX 35" с государственным регистрационным номером 99 SP 502 Алиев Логман Рамиз оглу, продолжив движение, неоднократно нарушил правила дорожного движения, общественный порядок и спокойствие населения. При задержании выяснилось, что водитель не имел прав на управление данным автомобилем.  

В отношении водителя был составлен административный протокол, материалы переданы в Бинагадинский районный суд.

По решению суда Логман Алиев был лишен права на управление автомобилем сроком на 1 год и оштрафован на 500 манатов.

Ввиду того, что совершивший автохулиганство Л.Алиев является инвалидом второй группы и искренне раскаялся в содеянном, суд не вынес в отношении него решение об административном аресте. 

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