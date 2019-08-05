В Баку дорожная полиция задержала совершившего автохулиганство инвалида II группы

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Бинагадинского района задержали водителя, который на территории района совершил автохулиганство, демонстративно нарушив общественный порядок и тем самым вызвав справедливое недовольство граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, проигнорировавший сигнал дорожной полиции остановиться водитель автомобиля марки "İnfiniti FX 35" с государственным регистрационным номером 99 SP 502 Алиев Логман Рамиз оглу, продолжив движение, неоднократно нарушил правила дорожного движения, общественный порядок и спокойствие населения. При задержании выяснилось, что водитель не имел прав на управление данным автомобилем.

В отношении водителя был составлен административный протокол, материалы переданы в Бинагадинский районный суд.

По решению суда Логман Алиев был лишен права на управление автомобилем сроком на 1 год и оштрафован на 500 манатов.

Ввиду того, что совершивший автохулиганство Л.Алиев является инвалидом второй группы и искренне раскаялся в содеянном, суд не вынес в отношении него решение об административном аресте.