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Дорожная полиция: За самовольную установку шлагбаумов грозит штраф

Дорожная полиция: За самовольную установку шлагбаумов грозит штраф Управление государственной дорожной полиции (УГДП) Главного управления полиции Баку сделало предупреждение тем, кто незаконно захватывает автомобильные дороги.
Происшествия
11 января 2022 г. 10:57
Дорожная полиция: За самовольную установку шлагбаумов грозит штраф

Управление государственной дорожной полиции (УГДП) Главного управления полиции Баку сделало предупреждение тем, кто самовольно устанавливает шлагбаумы на дорогах.

Как сообщил Report старший инспектор УГДП Араз Аскерли, самовольная установка шлагбаумов на дороге запрещена.

"Это приводит к недовольству участников дорожного движения и водителей городского транспорта. Действия, направленные на ограничение движения пешеходов и водителей по улицам, то есть возведение ограждений, искусственных барьеров или шлагбаумов, запрещены законом", - отметил он.

По словам А. Аскерли, подобные действия влекут административную ответственность.

"Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 80 до 100 манатов, должностные лица - от 400 до 500 манатов, юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов" - добавил Аскерли.

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