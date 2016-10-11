Дорожная полиция за день оштрафовала 6793 водителей

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции только за день выявили административные нарушения в отношении 6793-х водителей.

Об этом Report сообщили в управлении.

Согласно информации, 10 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей 45 человек оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, а четверо - за автохулиганство.

За превышение скорости в отношении 3114 водителей составлен электронный протокол.