Дорожная полиция за день оштрафовала 4796 водителей

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции только за день выявили административные нарушения в отношении 4796 водителей.
Об этом Report сообщили в управлении.
Согласно информации, 17 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей 34 человека оштрафованы за вождение в нетрезвом виде.
За превышение скорости в отношении 1695 водителей составлен электронный протокол.
Crime News DepartmentАвтор новости
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