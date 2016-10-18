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    Дорожная полиция за день оштрафовала 4796 водителей

    34 человека оштрафованы за вождение в нетрезвом виде

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции только за день выявили административные нарушения в отношении 4796 водителей.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Согласно информации, 17 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей 34 человека оштрафованы за вождение в нетрезвом виде.

    За превышение скорости в отношении 1695 водителей составлен электронный протокол.

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