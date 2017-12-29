Дорожная полиция выделила на постах специальные места для отдыха водителей в праздничные дни

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главное управления Государственной дорожной полиции МВД в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом обратилось к водителям и другим участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, начальник отдела управления, полковник полиции Кямран Алиев заявил, что в связи с праздничными днями, по указанию руководства МВД, весь личный состав органов внутренних дел, в том числе Государственной дорожной полиции, с 31 декабря по 4 января будет работать в усиленном режиме: "Доводим до сведения водителей, которые сядут за руль автомобиля в праздничные дни, в особенности для дальних поездок, чтобы они на протяжении всего пути были внимательными, строго соблюдали правила дорожного движения".

Кямран Алиев также сказал, что 30-31 декабря, а также 4-5 января предположительно на дорогах будет наблюдаться плотность транспорта: "Как правило, в первый день праздника наблюдается поток отправляющихся в районы, а в последний день - из районов в Баку. Если кто-то во время движения почувствует усталость или беспокойство, то может сделать перерыв, остановившись на стационарных постах дорожной полиции. Для этого на всех постах отведены специальные места. Вы можете передохнуть на посту и дальше спокойно продолжить свой путь".

"Дорожная полиция желает водителям спокойного, безопасного и удачного пути, без превышения скорости, без вождения в состоянии алкогольного опьянения, с соблюдением правил обгона и маневра, поздравляет всех участников дорожного движения с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - добавил К.Алиев.