Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

Как сообщает Report, водителям напомнили, что в непогоду риск ДТП растет, в связи с чем водителям необходимо быть более внимательными на дорогах.

"Несмотря на многочисленные предупреждения, анализ зафиксированных за последние два дня дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о необходимости более серьезного выполнения рекомендаций.

В очередной раз призываем водителей снизить скоростной режим, соблюдать достаточную дистанцию ​​и оборудовать свои автомобили по сезону, не ехать на неисправном транспорте и не создавать опасные ситуации для себя и других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.