О нас

Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах

Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.
Происшествия
21 октября 2024 г. 15:48
Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

Как сообщает Report, водителям напомнили, что в непогоду риск ДТП растет, в связи с чем водителям необходимо быть более внимательными на дорогах.

"Несмотря на многочисленные предупреждения, анализ зафиксированных за последние два дня дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о необходимости более серьезного выполнения рекомендаций.

В очередной раз призываем водителей снизить скоростной режим, соблюдать достаточную дистанцию ​​и оборудовать свои автомобили по сезону, не ехать на неисправном транспорте и не создавать опасные ситуации для себя и других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yol polisi yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Другие новости из категории

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА
Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА
21 октября 2024 г. 15:05
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин
21 октября 2024 г. 14:49
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
21 октября 2024 г. 12:43
Сданы в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс общежития Полицейской Академии 
ФотоСданы в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс общежития Полицейской Академии 
21 октября 2024 г. 11:35
В Зардабе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из объектов
В Зардабе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из объектов
21 октября 2024 г. 10:02
В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода
В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода
21 октября 2024 г. 09:38
В Лянкяране скоропостижно скончалась 19-летняя девушка
В Лянкяране скоропостижно скончалась 19-летняя девушка
21 октября 2024 г. 09:27
В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге
В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге
21 октября 2024 г. 07:59
В Губе один человек скончался при столкновении автомобилей
В Губе один человек скончался при столкновении автомобилей
20 октября 2024 г. 23:47
В Астаре 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение
В Астаре 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение
20 октября 2024 г. 21:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi