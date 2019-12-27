Дорожная полиция: Ведется проверка в связи с видеороликом предполагаемой взятки сотруднику

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено, как сотрудник дорожной полиции получает взятку от гражданина.

В ответ на запрос Report в Главном управлении государственной дорожной полиции сообщили, что видеозапись была просмотрена, ведется проверка.

"По результатам проверки инциденту будет дана юридическая оценка", - добавили в ведомстве.

На видео, снятом на автодороге Баку-Алят-Газах, видно, что сотрудник дорожной полиции на служебном автомобиле с госномером 99-YP-866 остановил водителя Toyota. В ходе беседы водитель что-то вынул из своего кармана и передал сотруднику полиции, после чего они пожали друг другу руки и разошлись.