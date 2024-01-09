Дорожная полиция: В праздничные дни в ДТП погибли 8 человек

На автомобильных дорогах Азербайджана в дни празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 24 пострадали.

На автомобильных дорогах Азербайджана в дни празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 24 пострадали.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения в социальных сетях и прессе, в праздничные дни имели место грубые нарушения со стороны водителей правил дорожного движения, в числе которых преобладали превышение скоростного режима и нарушение правил маневрирования.