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Дорожная полиция: В праздничные дни в ДТП погибли 8 человек

Дорожная полиция: В праздничные дни в ДТП погибли 8 человек На автомобильных дорогах Азербайджана в дни празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 24 пострадали.
Происшествия
9 января 2024 г. 11:23
Дорожная полиция: В праздничные дни в ДТП погибли 8 человек

На автомобильных дорогах Азербайджана в дни празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 24 пострадали.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения в социальных сетях и прессе, в праздничные дни имели место грубые нарушения со стороны водителей правил дорожного движения, в числе которых преобладали превышение скоростного режима и нарушение правил маневрирования.

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Bayram günlərində yol qəzalarında 8 nəfər ölüb"

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