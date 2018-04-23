Дорожная полиция сделала последнее предупреждение по поводу техосмотра

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам автомобилей по поводу техосмотра транспортных средств.

Как сообщает Report, ГУГДП доводит до сведения водителей и владельцев автомобилей, что техосмотр транспортных средств продолжается.

Срок техосмотра автомобилей "ВАЗ", "ГАЗ", "Москвич", "ЗАЗ", "УАЗ" и пр. машин производства СНГ установлен с 1 января по 1 мая текущего года.

Согласно требованиям соответствующей статьи Кодекса административных правонарушений, за управление транспортным средством без госрегистрации или техосмотра, физических лиц ждет штраф в размере 50 манатов, должностных лиц - 100 манатов, юридических лиц - 300 манатов.

Отмечается, что регистрационно-экзаменационный отдел и отдел техосмотра работают ежедневно.