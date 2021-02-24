Дорожная полиция рекомендует не выезжать в такую погоду неопытным водителям

На скользких дорогах водителям следует свести к минимуму скорость автомобиля

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям.

Начальник отдела по связям с общественными структурами ГУГДП полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев в разговоре с Report отметил, что из-за обледенения дорог рекомендуется использовать полноприводные транспортные средства, оснащенные зимними шинами.

"На скользких дорогах водителям следует свести к минимуму скорость автомобиля, соблюдать большее расстояние между транспортными средствами, чтобы можно было избежать столкновения при необходимости внезапного торможения.

Также рекомендуем не выезжать в такую погоду водителям, не имеющим опыта управления транспортными средствами на заснеженных дорогах, чтобы они не создавали опасности ни для себя, ни для других участников движения", - отметил Н.Пириев.