Дорожная полиция провела в столице рейд, 350 водителей оштрафованы

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Рейды, организованные сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку с целью обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка на территории столицы, продолжаются.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, последний рейд, проведенный на территории столицы, в основном направлен против водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, не подчинившихся законным требованиям сотрудников дорожной полиции, совершивших автохулиганство, создавая серьезную угрозу жизни других участников движения, и совершивших другие серьезные нарушения правил.

В ходе рейда были выявлены водители, которые не подчинившись законным требованиям полиции, совершили автохулиганские действия.

Также в ходе рейда задержаны водители мотоциклов, установивших на своем транспорте дополнительные звуковые средства и мешающие отдыху людей в ночное время суток.

В то же время в ходе рейдов были выявлены водители, не выплатившие штрафы, составленные на них в электронной форме, в отношении данных граждан предприняты соответствующие меры.

В ходе рейда в общей сложности в отношении более 350 водителей были составлены административные протоколы, 70 автомобилей временно помещены на штрафную стоянку.