Дорожная полиция провела рейды в Гяндже, оштрафованы более 100 водителей - ФОТО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники государственного управления дорожной полиции Гянджинского городского главного управления полиции провели рейды против нарушивших правила водителей.

Как сообщает Report, во время рейда были выявлены также случаи, связанные с управлением транспортом в нетрезвом состоянии или без прав, незаконных изменений в конструкции автомобилей, установления дополнительных сигналов и света, а также занавесей и пленок, ограничивающих видимость.

Во время рейда на проспектах Низами и Ататюрка были выли выявлены около 100 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Задержанные водители были оштрафованы на месте, 12 транспортных средств отвезены на штрафстоянку. Сотрудники дорожной полиции продолжат рейды, так как срок использования занавесей и пленок в автомобилях истек.