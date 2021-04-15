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Дорожная полиция провела рейды в городах и районах Азербайджана

Дорожная полиция провела рейды в городах и районах Азербайджана В отношении грубо нарушивших правила пешеходов были составлены административные протоколы
Происшествия
15 апреля 2021 г. 11:45
Дорожная полиция провела рейды в городах и районах Азербайджана
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В рамках просветительских и контрольно-профилактических мер, охватывающих участников дорожного движения, с 9 апреля сотрудниками городских и районных структур Государственной дорожной полиции в Гяндже, Агдаме, Агдаше, Агстафе, Газахе, Габале, Зардабе, Гёйгёле, Нефтчале, Огузе, Самухе, Сальяне, Тертере, Товузе, Хызы, Гаджигабуле, Джалилабаде, Шамахе и Шеки были организованы мероприятия с целью предотвращения наезда на пешеходов на дорогах.

Об этом Report сообщили в Главном управлении ГДП МВД Азербайджана.

Пешеходы, не пользующиеся пешеходными переходами, ставившие под угрозу жизнь и здоровье свое и других участников движения, были задержаны, с ними были проведены просветительские беседы, в отношении грубо нарушивших правила пешеходов были составлены административные протоколы.

Наряду с этим, также были выявлены водители, не уступающие пешеходам дорогу в установленном законом порядке, в отношении них были применены меры административного взыскания, им еще раз рассказали о важности следования правилам дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 19 şəhər və rayonda reydlər keçirilib, sürücü və piyadalar cərimələnib

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