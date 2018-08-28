Дорожная полиция провела рейд в Тертере, оштрафовано 30 водителей

Тертер. 28 августа. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции МВД провело рейд в Тертерском районе.

Как сообщает региональное бюро Report, во время рейда были оштрафованы водители, изменившие конструкцию автомобиля, не использующие ремни безопасности, неверно выполнившие обгон, управляющие автомобилем без наличия водительских прав. В отношении водителей, двигающихся на высокой скорости близ населенных пунктов, были составлены протоколы штрафа в административном порядке.

Во время рейда в целом в отношении около 30 водителей был применен штраф. Во время рейда дорожной полиции некоторые нарушившие правила водители пытались избежать наказания.