 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дорожная полиция провела рейд в Мингячевире, оштрафовано 30 водителей - ФОТО

    © Report

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции провели в Мингячевире рейд.

    Как сообщает карабахское бюро Report, основная цель заключалась в обеспечении безопасности движения на дорогах и выявлении допущенных водителями правонарушений.

    В ходе рейда были задержаны не имеющие водительских прав лица, а также выявлены случаи неиспользования ремней безопасности. В отношении 30 водителей были приняты административные меры, а их автомобили увезены на штрафную площадку.

    Предусматривается систематическое проведение подобных рейдов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi