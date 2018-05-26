Дорожная полиция провела рейд в Мингячевире, оштрафовано 30 водителей - ФОТО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции провели в Мингячевире рейд.
Как сообщает карабахское бюро Report, основная цель заключалась в обеспечении безопасности движения на дорогах и выявлении допущенных водителями правонарушений.
В ходе рейда были задержаны не имеющие водительских прав лица, а также выявлены случаи неиспользования ремней безопасности. В отношении 30 водителей были приняты административные меры, а их автомобили увезены на штрафную площадку.
Предусматривается систематическое проведение подобных рейдов.
Valeh DadaşovАвтор новости
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