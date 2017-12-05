Дорожная полиция провела рейд, более 50 водителей оштрафованы

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Астара. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Астаринского отделения Государственной дорожной полиции провели рейд против водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщает южное бюро Report, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Астаринского районного отдела полиции провели рейд против нетрезвых водителей на территории города и в селе Артопа.

В ходе рейда с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности движения и выявления допустивших правонарушения водителей были остановлены около 100 транспортных средств.

В отношении более 50 водителей были составлены протоколы. Среди них были и те, кто управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, подвергая свою жизнь и жизни других лиц реальной угрозе. Некоторые под различными предлогами не признавали, что находятся в нетрезвом состоянии.

В ходе рейда также были выявлены водители, не подчинившиеся приказу полиции остановиться, совершавшие опасный маневр, управлявшие транспортным средством без наличия водительских прав и совершившие другие грубые нарушения правил.

Отметим, что в районе подобные рейды по выявлению различных нарушений правил и обеспечению безопасности граждан будут продолжены.