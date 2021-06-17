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Дорожная полиция прокомментировала заявления об установке скрытых радаров

Дорожная полиция прокомментировала заявления об установке скрытых радаров Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям.
Происшествия
17 июня 2021 г. 13:01
Дорожная полиция прокомментировала заявления об установке скрытых радаров

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям.

В сообщении, поступившем в Report из Управления, говорится:

"Некоторые лица высказывают в социальных сетях и на интернет-сайтах заявления о том, что, якобы, "дорожная полиция устанавливает на дорогах скрытые радары, часто меняет дорожные знаки, обозначающие ограничение максимальной скорости, или штрафует водителей, даже если они не нарушают правила". Сообщаем, что подобные высказывания совершенно безосновательны, поскольку радары представляют собой специальные технические средства с функциями фото-или видеорегистрации, интегрированные в центральную информационную систему Управления дорожной полиции и информация о совершении административного правонарушения в режиме реального времени в электронном виде передается непосредственно в эту систему.

Наряду с этим, согласно требованиям Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", для предоставления информации о наличии радара впереди мобильных или стационарных специальных технических средств (радаров), предназначенных для измерения скорости движения транспортных средств, на дорогах должен быть установлен знак сервиса 6.14 "Информационный стенд", либо знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости", указывающий допустимое ограничение скорости на данной дороге. Такой знак устанавливается вне населенных пунктов на 150-1 000 метров впереди соответствующего радара, а в населенных пунктах - на 50-200 метров впереди.

Установка радаров, а также знаков с максимальным ограничением скорости на дорогах, как и во всем мире, в Азербайджане рассчитана на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение тяжелых аварий и исключены какие-либо вмешательства. Что касается стационарных радаров, то использование мобильных радаров (e-Patrol) в патрульных автомобилях с изменением местоположения является инструментом, применяемым во многих странах мира. Этот метод заставляет водителей избегать лихачества на дорогах. Так как большинство водителей запоминают расположение радаров на дорогах, то при приближении к этим специальным техническим средствам они следуют скоростному режиму, а затем превышают ограничение скорости. Учитывая вышесказанное, Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и соблюдать ограничения скорости, а не беспокоиться о наличии радаров", - говорится в заявлении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке DYP yollarda gizli radarların quraşdırılması iddiasına münasibət bildirib

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