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Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах из-за ожидающейся непогоды

Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах из-за ожидающейся непогоды Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей проявлять бдительность на дорогах в связи с прогнозируемыми на территории страны до 21 сентября нестабильными погодными условиями.
Происшествия
19 сентября 2024 г. 13:27
Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах из-за ожидающейся непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей проявлять бдительность на дорогах в связи с прогнозируемыми на территории страны до 21 сентября нестабильными погодными условиями.

Об этом сообщили Report в управлении.

Ведомство призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила, чтобы предотвратить возможные аварии. Водителям рекомендуется снизить скорость до минимума с учетом дорожных и погодных условий, а также отслеживать техническое состояние транспортных средств.

"Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами и длинномерных транспортных средств не стоит забывать, что движение в ветреную погоду опасно. Им следует уделять особое внимание упаковке перевозимых грузов", - говорится в обращении.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, до 21 сентября в регионах страны ожидается нестабильная погода, в некоторых местах дожди и сильный ветер.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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