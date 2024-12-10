Дорожная полиция призвала водителей содержать госрегистрационные знаки в чистоте

Водители, не содержащие в чистоте государственные номерные знаки своих автомобилей, будут оштрафованы.

Водители, не содержащие в чистоте государственные номерные знаки своих автомобилей, будут оштрафованы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что, согласно законодательству, невыполнение этого требования считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.

"После дождя следует уделять особое внимание чистоте номерных знаков автомобилей. К сожалению, некоторые водители злоупотребляют этим, не уделяя должного внимания содержанию автомобилей в чистоте, и даже намеренно загрязняют номера. Все это влечет за собой нежелательные последствия", - говорится в обращении.