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Дорожная полиция призвала водителей содержать госрегистрационные знаки в чистоте

Дорожная полиция призвала водителей содержать госрегистрационные знаки в чистоте Водители, не содержащие в чистоте государственные номерные знаки своих автомобилей, будут оштрафованы.
Происшествия
10 декабря 2024 г. 11:07
Дорожная полиция призвала водителей содержать госрегистрационные знаки в чистоте

Водители, не содержащие в чистоте государственные номерные знаки своих автомобилей, будут оштрафованы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что, согласно законодательству, невыполнение этого требования считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.

"После дождя следует уделять особое внимание чистоте номерных знаков автомобилей. К сожалению, некоторые водители злоупотребляют этим, не уделяя должного внимания содержанию автомобилей в чистоте, и даже намеренно загрязняют номера. Все это влечет за собой нежелательные последствия", - говорится в обращении.

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