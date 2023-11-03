Дорожная полиция призвала водителей соблюдать экологические нормы

В Азербайджане в ноябре дорожная полиция совместно с Министерством экологии и природных ресурсов будет проводить мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха вредными веществами, входящими в состав выхлопных газов транспортных средств.

В Азербайджане в ноябре дорожная полиция совместно с Министерством экологии и природных ресурсов будет проводить мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха вредными веществами, входящими в состав выхлопных газов транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

В ведомстве заявили, что в случаях выявления в рамках месячника "Чистый воздух" фактов чрезмерного загрязнения воздуха, в отношении водителей транспортных средств будут приняты меры в административном порядке

Дорожная полиция призвала автовладельцев следить за состоянием автомобилей, в частности, за исправностью топливной системы транспортного средства, чтобы не допустить загрязнения воздуха.