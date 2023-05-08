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Дорожная полиция призвала водителей не уклоняться от проведения техосмотра автомобилей

Дорожная полиция призвала водителей не уклоняться от проведения техосмотра автомобилей Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям транспортных средств с призывом не уклоняться от проведения технического осмотра автомобилей, прибегая при этом к различным незаконным действиям. Как сообщает Report, в тек
Происшествия
8 мая 2023 г. 17:52
Дорожная полиция призвала водителей не уклоняться от проведения техосмотра автомобилей

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям транспортных средств с призывом не уклоняться от проведения технического осмотра автомобилей, прибегая при этом к различным незаконным действиям.
Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"В некоторых случаях наблюдаются незаконные вмешательства в номерные знаки, чтобы избежать техосмотра. С той же целью водители избегают проезда по дорогам, где установлены специальные технические устройства для фиксации соблюдения правил дорожного движения. Но эти водители должны знать, что непрохождение технического осмотра транспортного средства, а также иные нарушения правил дорожного движения автоматически регистрируются системой "Электронный патруль", установленной на автомобилях дорожной полиции".

В ведомстве напомнили, что организован круглосуточный беспрерывный режим работы Центров технического осмотра главного управления Государственной дорожной полиции, расположенных в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку.

"Владельцы и водители транспортных средств могут круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 012-590-71-13 или 902 для получения оперативной информации по интересующим их вопросам", - говорится в сообщении.

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