Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров

Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров

Дорожная полиция призвала водителей строго соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и не подвергать риску жизни и здоровье малолетних пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Главного управления дорожной полиции, несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются водители, которые сажают маленьких детей на переднее сиденье автомобиля, оставляют их без присмотра во время движения или даже управляют автомобилем с ребенком на коленях.

"В экстремальных ситуациях они окажутся в беспомощном состоянии. Водители знают это, однако словно забывают, что подвергают риску жизни беззащитных детей, неспособных позаботиться о собственной безопасности", - говорится в заявлении.

В управлении напомнили, что закон запрещает перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье, а также детей до 3 лет на заднем сиденье без сопровождения взрослого при отсутствии детского кресла. "Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Еще раз напоминаем, что упомянутые правила направлены на обеспечение безопасности детей - нашего будущего, и призывам водителей сделать правильные выводы", - говорится в заявлении.