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Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров

Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров
Происшествия
29 мая 2025 г. 13:20
Дорожная полиция призвала водителей не подвергать риску жизни малолетних пассажиров

Дорожная полиция призвала водителей строго соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и не подвергать риску жизни и здоровье малолетних пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Главного управления дорожной полиции, несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются водители, которые сажают маленьких детей на переднее сиденье автомобиля, оставляют их без присмотра во время движения или даже управляют автомобилем с ребенком на коленях.

"В экстремальных ситуациях они окажутся в беспомощном состоянии. Водители знают это, однако словно забывают, что подвергают риску жизни беззащитных детей, неспособных позаботиться о собственной безопасности", - говорится в заявлении.

В управлении напомнили, что закон запрещает перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье, а также детей до 3 лет на заднем сиденье без сопровождения взрослого при отсутствии детского кресла. "Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Еще раз напоминаем, что упомянутые правила направлены на обеспечение безопасности детей - нашего будущего, и призывам водителей сделать правильные выводы", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi körpə uşaqla avtomobil idarə edən sürücülərə müraciət edib

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