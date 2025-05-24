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Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне непогоды в регионах

Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне непогоды в регионах Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне непогоды в регионах
Происшествия
24 мая 2025 г. 12:14
Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне непогоды в регионах

Дорожная полиция призвала водителей, планирующих поездки загород в выходные, к предельной осторожности на фоне наблюдающейся в ряде регионов непогоды.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Главного управления дорожной полиции, неблагоприятные погодные условия значительно повышают риск аварий на дорогах.

Туманная, дождливая погода, особенно в ночные и утренние часы, ограничивает видимость на дорогах, что создает серьезные трудности для водителей.

"Дорожная полиция призывает водителей быть предельно внимательными в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выезжать в светлое время суток, контролировать скоростной режим, воздерживаться от выезда на неисправных транспортных средствах, строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

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