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Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к бдительности на фоне ожидаемого в регионах тумана

Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к бдительности на фоне ожидаемого в регионах тумана В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана призвали водителей к бдительности в связи с ожидаемым в ряде регионов республики туманом.
Происшествия
16 февраля 2025 г. 20:06
Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к бдительности на фоне ожидаемого в регионах тумана

В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана призвали водителей к бдительности в связи с ожидаемым в ряде регионов республики туманом.

Как передает Report, об этом говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что Национальная служба гидрометеорологии ранее выпустила предупреждение, что 17 февраля в ряде регионов, через которые проходят автомобильные дороги республиканского значения, из-за тумана видимость может снизиться до 500 метров.

"Во избежание неприятных происшествий на дорогах в туманную погоду призываем водителей двигаться с минимальной скоростью, соблюдать дистанцию между автомобилями свыше нормы, убедиться в технической исправности транспортных средств и принять необходимые меры безопасности при вынужденной остановке.

Пешеходы, выходя на дорогу в такую погоду, должны осознавать свою ответственность и учесть, что в туманную погоду водителям трудно видеть проезжую часть и ее пределы", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке DYP dumanlı hava ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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