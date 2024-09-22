Дорожная полиция призвала пешеходов соблюдать правила движения

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана призвало пешеходов соблюдать правила движения.
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"За прошлую неделю было зафиксировано 9 случаев наезда на пешеходов, в результате чего шесть человек погибли, еще трое получили травмы. Подавляющее большинство этих инцидентов произошло в темное время суток.
Пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, полагаясь больше на ответственность водителей, переходят дорогу в неположенных местах, внезапно выходят на проезжую часть, предпочитают передвигаться по проезжей части, несмотря на наличие тротуаров и пешеходных переходов. Словом, явное безразличие к собственной жизни и здоровью в конечном итоге приводит к печальным последствиям.
Главное управление дорожной полиции еще раз обращается к пешеходам, призывая их принять правила дорожного движения как жизненно важную норму и не забывать о чувстве личной ответственности при передвижении", - отметили в ведомстве.