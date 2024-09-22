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Дорожная полиция призвала пешеходов соблюдать правила движения

Дорожная полиция призвала пешеходов соблюдать правила движения Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана призвало пешеходов соблюдать правила движения.
Происшествия
22 сентября 2024 г. 14:34
Дорожная полиция призвала пешеходов соблюдать правила движения

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана призвало пешеходов соблюдать правила движения.

Как передает Report, в обращении подчеркивается, что сокращение числа автомобильных наездов напрямую зависит не только от водителей, но и самих пешеходов.

"За прошлую неделю было зафиксировано 9 случаев наезда на пешеходов, в результате чего шесть человек погибли, еще трое получили травмы. Подавляющее большинство этих инцидентов произошло в темное время суток.

Пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, полагаясь больше на ответственность водителей, переходят дорогу в неположенных местах, внезапно выходят на проезжую часть, предпочитают передвигаться по проезжей части, несмотря на наличие тротуаров и пешеходных переходов. Словом, явное безразличие к собственной жизни и здоровью в конечном итоге приводит к печальным последствиям.

Главное управление дорожной полиции еще раз обращается к пешеходам, призывая их принять правила дорожного движения как жизненно важную норму и не забывать о чувстве личной ответственности при передвижении", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi piyadalara müraciət edib

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