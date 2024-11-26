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Дорожная полиция призвала пешеходов быть более осторожными в дождливую погоду

Дорожная полиция призвала пешеходов быть более осторожными в дождливую погоду 11:31
Происшествия
26 ноября 2024 г. 11:52
Дорожная полиция призвала пешеходов быть более осторожными в дождливую погоду

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало пешеходов соблюдать еще большую осторожность в связи с погодными условиями.

Об этом сообщили Report в управлении дорожной полиции.

В обращении отмечается, что в настоящее время из-за дождливой и пасмурной погоды возникают определенные сложности на дорогах как для водителей, так и для пешеходов: "Анализ показывает, что скользкие дороги и ограниченная видимость в дождливую погоду существенно влияют на число ДТП с наездом на пешеходов. В большинстве случаев переход дороги в неположенных местах, внезапный выход на проезжую часть, передвижения по проезжей части при наличии тротуаров и пешеходных переходов в итоге приводят к неприятным происшествиям".

В связи с этим Главное управление дорожной полиции обращается к пешеходам с призывом соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi piyadaları yağmurlu havada ehtiyatlı olmağa çağırıb

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