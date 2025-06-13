Дорожная полиция изъяла 600 кг непригодного для употребления мяса птицы

Главное управление дорожной полиции изъяло 600 кг непригодного для употребления мяса птицы.
Как передает Report со ссылкой на ведомство, дорожная полиция остановила на стационарном посту в поселке Сарай автомобиль марки Mercedes.
В ходе проверки в багажном отделении было обнаружено около 600 кг куриного мяса. У водителя отсутствовали сопроводительные документы на продукцию, также были грубо нарушены правила упаковки, транспортировки и хранения.
Обнаруженная продукция была передана Агентству пищевой безопасности, по факту приняты меры в соответствии с законодательством.