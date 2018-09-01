Дорожная полиция предупреждает водителей

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к владельцам, водителям автомобилей.

Как сообщает Report, в обращении нашли отражения нарушения правил стоянки и парковки, которые приводят к плотности движения и пробкам.

ГДП также дала некоторые рекомендации водителям. Начальник отдела управления, полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что с завершением летнего сезона, с учетом того, что до начала учебного года остается две недели и отдыхающие в регионах граждане возвращаются в Баку, уже на некоторых улицах и проспектах столицы интенсивность движения возросла. Иногда возникают проблемы плотности движения и пробок. Учитывая это, полиция рекомендует водителям автомобилей не оставлять машины на запрещенных для остановки территориях: "Еще раз напомним, что правила остановки и парковки отражены в статьях 52 и 53 закона "О дорожном движении". Просим каждого водителя правильно выполнять свои функциональные обязанности и учитывать других участников дорожного движения".

Полиция отмечает, что обеспечивать на улицах столицы удобное и безопасное, в то же время бесперебойное движение наряду с сотрудниками ДПС является долгом и водителей: "Это налагает ответственность на каждого из нас. Мы, соблюдая правила дорожного движения, должны не нарушать правила остановки и парковки транспортных средств".