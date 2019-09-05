Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми осадками.

Как сообщили Report в управлении, министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с предстоящими осадками.

"Водители и пешеходы должны учесть это. В ряде регионов страны уже наблюдаются осадки. С учетом этого, ГДП просит водителей в дождливые дни строго придерживаться допустимой скорости. Скопившаяся за лето на асфальте пыль во время дождя превращается в скользкий слой, что при высокой скорости приводит к скольжению транспортных средств", - заявили в управлении.

Обращаясь к пешеходам, дорожная полиция просит в дождливую погоду не выбегать на проезжую часть дороги: "Это может привести к тяжелым авариям. Дорожная полиция призывает всех участников движения соблюдать правила".