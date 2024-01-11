Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей, обрызгивающих на дороге пешеходов.

Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей, обрызгивающих на дороге пешеходов.

Об этом Report сообщили в Управлении.

"Лужи на дорогах - большая проблема для пешеходов. Некоторые водители не учитывают погодные условия, и вместо снижения скорости в дождливую погоду, напротив, увеличивают ее, обрызгивая водой из луж пешеходов, стоящих на обочине. Этот поступок влечет административную ответственность согласно пункту 1.5 статьи 42 Кодекса об административных правонарушениях. Доводим до сведения всех водителей, что за нарушение данной статьи Кодекса предусматривается штраф в размере 40 манатов", - говорится в сообщении.