Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей.

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей.

В заявлении, поступившем в редакцию Report, в частности, говорится:

"Начатые с прошлого года органами внутренних дел меры по предупреждению нарушений, вызвавших широкое недовольство общественности, противоправных деяний, в том числе нарушений правил дорожного движения, продолжаются и в течение 2022 года.

Основной задачей, стоящей перед нами, является проведение с участниками дорожного движения мероприятий контрольно-профилактического, а главное, просветительского характера с привлечением представителей институтов гражданского общества, в том числе средств массовой информации.

Работы, начатые с января текущего года и планируемые к проведению до конца года, касаются в основном нарушений водителями правил парковки, использования ремней безопасности, фар и звуковых сигналов, а также несоблюдения правил пешеходами, водителями мотоциклов, мопедов и велосипедов, управления транспортным средством без права управления или в состоянии алкогольного опьянения.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД призывает участников дорожного движения соблюдать правила, принимать активное участие в профилактике правонарушений в этой сфере и защите общественных интересов".