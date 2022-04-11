Дорожная полиция предупредила водителей в связи с туманной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел предупредило водителей в связи с туманной погодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел предупредило водителей в связи с туманной погодой.

Как сообщает Report в заявлении говорится: "В связи с тем, что густой туман создает серьезные препятствия для четкой видимости других участников движения, а также дорожных знаков, линий разметки, водители обязаны быть более внимательными в такую погоду, ограничивать скорость в соответствии с погодными условиями, удостовериться в исправности транспортных средств, особенно внешних световых приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании".

Отмечается, что пешеходы должны учитывать, что в туманную погоду водителям трудно видеть проезжую часть и обочину, и быть ответственными при переходе дороги.