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Дорожная полиция предупредила водителей в связи с туманной погодой

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с туманной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел предупредило водителей в связи с туманной погодой.
Происшествия
11 апреля 2022 г. 16:28
Дорожная полиция предупредила водителей в связи с туманной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел предупредило водителей в связи с туманной погодой.

Как сообщает Report в заявлении говорится: "В связи с тем, что густой туман создает серьезные препятствия для четкой видимости других участников движения, а также дорожных знаков, линий разметки, водители обязаны быть более внимательными в такую погоду, ограничивать скорость в соответствии с погодными условиями, удостовериться в исправности транспортных средств, особенно внешних световых приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании".

Отмечается, что пешеходы должны учитывать, что в туманную погоду водителям трудно видеть проезжую часть и обочину, и быть ответственными при переходе дороги.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi dumanlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

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