Дорожная полиция предупредила водителей в связи с Днем знаний

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку предупредило водителей в связи с Днем знаний - 15 сентября.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественность управления, полковник полиции Вагиф Асадов, с завтрашнего дня будут оштрафованы водители, паркующие автомобили во вторых и третьих рядах на улицах и проспектах близ учебных заведений и на предусмотренных для пешеходов обочинах дорог.

Подобные нарушения будут выявлены IP-камерами и камерами "Безопасный город", а также сотрудниками дорожной патрульной службы.

Водителей просят по мере возможности не пользоваться в эти дни личными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту.

"Рейды касаются не только 15 сентября. Они будут продолжаться", - добавил В.Асадов.