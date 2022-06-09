Дорожная полиция предупредила водителей свадебного кортежа

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей, совершающих автохулиганство во время следования свадебного кортежа.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей, совершающих автохулиганство во время следования свадебного кортежа.

В поступившем в Report из управления предупреждении говорится:

"Лица, следующие на своих автомобилях в составе свадебного кортежа, и собирающиеся как-то разделить радость молодоженов, не должны забывать, что они не имеют никаких преимуществ по отношению к другим участникам дорожного движения. Наоборот, они должны учитывать, что при следовании кортежа условия движения еще более усложняются, и поэтому безответственное поведение, которое может привести к неприятным последствиям, недопустимо.

Не следует забывать, что следование участников свадебного кортежа по одной полосе движения, соблюдение дистанции, выбор оптимальной скорости, немедленное отстранение от управления пьяных водителей, наряду с тем, что является основным условием безопасного движения, способствует еще и тому, чтобы самый лучший день в жизни ценных для нас людей оставался в памяти в виде счастливых моментов".