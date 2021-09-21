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Дорожная полиция предупредила водителей, скрывающихся с места ДТП

Дорожная полиция предупредила водителей, скрывающихся с места ДТП Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей, скрывающихся с места дорожно-транспортных происшествий
Происшествия
21 сентября 2021 г. 11:20
Дорожная полиция предупредила водителей, скрывающихся с места ДТП

Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей, скрывающихся с места дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report в информации Управления говорится:

"Водители должны осуществить фото- или видеосъемку автомобилей, поврежденных в результате ДТП, а также других обстоятельств происшествия и сообщить об этом в полицию по существу. Кроме того, необходимо убрать автотранспортное средство с проезжей части, припарковав его на безопасном участке дороги - на обочине, соблюдая правила аварийной остановки, чтобы не создавать затруднений движению других автомобилей.

Если в ходе дорожно-транспортного происшествия есть раненые или погибшие, то информация об этом в обязательном порядке должна быть надлежащим образом предоставлена сотрудникам полиции. Водитель, ставший участником ДТП, обязан обеспечить оказание пострадавшему первой медицинской помощи, а также его транспортировку в больницу. В противном случае в суде неоказание помощи будет расцениваться как обстоятельство, отягчающее ответственность лица, совершившего инцидент. Попытка сокрытия случившегося в лучшем случае влечет за собой административную ответственность.

Еще раз просим водителей и других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Правильное отношение к законам и правилам защищает каждого из нас от несчастных случаев и ответственности перед законом".

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