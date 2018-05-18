Дорожная полиция предупредила водителей, проявляющих неподчинение и снимающих это на видео

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана сделало предупреждение водителям, нарушающим правила дорожного движения, проявляющим неподчинение при задержании, снимающих это на видео и распространяющих затем в социальных сетях.

Как сообщили Report в управлении, в последнее время при задержании водители проявляют неподчинение в отношении инспекторов:

"Такие ситуации они снимают установленными в автомобилях видеорегистраторами, выкладывают в социальных сетях и считают себя правыми. Нужно помнить, что каждый водитель обязан подчиняться законному требованию полиции остановиться и в соответствующем порядке предъявлять документы. При необходимости по требованию полиции покинуть автомобиль. В противном случае, в связи с этим в законодательстве предусмотрена ответственность и штраф в размере 80 манатов за неподчинение требованию остановиться. Предусмотрены даже более строгие наказания. За умышленное неподчинение законному требованию сотрудника полиции и военнослужащего при исполнении физические лица штрафуются на 200 манатов, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если данная мера будет недостаточной, применяется административный арест сроком до 1 месяца".