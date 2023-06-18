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Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

Дорожная полиция предупредила водителей о погоде Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей о погоде.​
Происшествия
18 июня 2023 г. 14:23
Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей о погоде.​

По информации, предоставленной Report в национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, с 18 по 21 июня на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, будет дуть сильный ветер, местами пройдут дожди, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

ГДП обращаясь к участникам дорожного движения, просит соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность к другим участникам движения, в частности, к пешеходам для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах.

Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или резких торможений, не выполнять обгон без необходимости.

С учетом ветра и дождя транспортные средства следует останавливать вдали от объектов с высокой вероятностью обрушения, скольжения, поломки, опрокидывания, при парковке следует отдавать предпочтение закрытым пространствам.

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