Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей о погоде.​

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей о погоде.​

По информации, предоставленной Report в национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, с 18 по 21 июня на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, будет дуть сильный ветер, местами пройдут дожди, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

ГДП обращаясь к участникам дорожного движения, просит соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность к другим участникам движения, в частности, к пешеходам для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах.

Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или резких торможений, не выполнять обгон без необходимости.

С учетом ветра и дождя транспортные средства следует останавливать вдали от объектов с высокой вероятностью обрушения, скольжения, поломки, опрокидывания, при парковке следует отдавать предпочтение закрытым пространствам.