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Дорожная полиция предупредила водителей, нарушающих правила остановки и стоянки

Дорожная полиция предупредила водителей, нарушающих правила остановки и стоянки Государственная дорожная полиция города Баку предупредила водителей, нарушающих правила остановки и стоянки.
Происшествия
10 февраля 2022 г. 17:57
Дорожная полиция предупредила водителей, нарушающих правила остановки и стоянки

Государственная дорожная полиция города Баку предупредила водителей, нарушающих правила остановки и стоянки.

Инспектор управления, лейтенант полиции Рустам Ахмедли сообщил Report, что дорожной полицией проведены контрольно-профилактические мероприятия в Ясамальском районе столицы.

"Мероприятия направлены главным образом на проведение профилактических бесед с водителями, нарушающими правила остановки и стоянки. Мы просим граждан парковать автомобили с соблюдением правил остановки и стоянки. Припаркованные на проезжей части автомобили не должны препятствовать работе общественного транспорта. Неправильная парковка транспортных средств приводит к образованию заторов, которые мешают другим участникам движения вовремя добраться до места назначения", - сказал Р.Ахмедли.

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