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Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды

Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с погодными условиями.
Происшествия
16 ноября 2021 г. 10:00
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с погодными условиями.

В поступившей в Report из управления информации говорится:

"Наблюдаемые в настоящее время ветреные и дождливые погодные условия требуют от участников дорожного движения большего внимания и ответственности. В такую погоду не следует парковать транспортные средства вблизи или под деревьями, крупногабаритными рекламными щитами, в том числе другими предметами, которые могут быть опрокинуты или сломаны в результате воздействия ветра.

Учитывая вероятность заноса транспортных средств из-за дождя, водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями и придерживаться надлежащей дистанции. При движении по дорогам, где наблюдаются лужи или большие скопления воды, водителям следует притормаживать и регулировать скорость, чтобы не забрызгать водой пешеходов и другие транспортные средства".

Дорожная полиция обратилась также к пешеходам: "Рекомендуем пешеходам переходить дороги и улицы только в установленных местах без выхода на проезжую часть, в частности, проходя около многоэтажных зданий, выбирать по возможности безопасные места".

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